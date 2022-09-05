Регулярные удары по голове вызывают утолщение костей черепа

Регулярные сотрясения головы приводят к утолщению костей черепа. Статья об этом опубликована в Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мозг плохо переносят удары по голове, а сильное попадание может вызвать сотрясение мозга. Кроме того, регулярные более слабые удары также приводят к серьезным заболеваниям вроде деменции, что особенно заметно на примере боксеров и других спортсменов.

Теперь Бриджетт Семпл из Университета Монаша (Австралия) и ее коллеги выяснили, что регулярные сотрясения влияют и на черепную коробку. К таким результатам ученые пришли в ходе опытов на крысах. Животных фиксировали, после чего часть из них получала от одного до трех ударов от подвешенного над головой груза, с интервалами в сутки. Вторую группу животных подвергали тем же воздействиям, но без ударов. Спустя две и десять недель животных усыпили, чтобы изучить их череп. Ученые обнаружили, что у крыс, получавших удары по голове, кости черепа в области воздействия начинают утолщаться. Первые признаки этого заметны уже через две недели, а спустя 10 недель эффект становится очевидным. Рост толщины происходит за счет губчатых костей, вероятно, организм пытается таким образом защитить мозг от дальнейших ударов.

Однако неясно, настолько эффективна такая защита, и для выяснения этого авторы планируют исследовать, насколько кости увеличенной толщины мешают импульсу удара проникать внутрь.