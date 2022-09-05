Названы запрещенные беременным продукты

Беременным женщинам не рекомендуется употреблять некоторые продукты. Об этом изданию "Доктор Питер" сообщила гинеколог Татьяна Лекарева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, помимо алкоголя основным противопоказанием являются острые продукты.

"К этой группе стоит отнести пищевой уксус, кайенский перец, васаби и многие другие очень острые, едкие и пряные продукты. Если есть их часто и в большом количестве, они могут приводить к сокращению мускулатуры матки, вызывая угрозу выкидыша. Поэтому добавлять их в пищу, пока вы беременны, нужно с большой осторожностью", - предупредила гинеколог.

Как добавила врач, беременным не стоит есть океаническую рыбу. Несмотря на то, что этот продукт обладает полезными свойствами, во время вынашивания ребенка лучше от него отказаться. Это связано с тем, что океан загрязнен тяжелыми металлами, например, ртутью.

"Крупные породы океанической рыбы, в первую очередь это тунец, могут содержать соединения ртути, которая относится к крайне токсичным элементам, особенно для активно растущего и развивающегося плода", - предупредила гинеколог.