Как защититься от гриппа осенью?

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил в беседе с "Известиями", что этой осенью возможен рост заболеваемости гриппом, потому необходимо вакцинироваться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом сезоне ожидается максимальный подъем заболеваемости гриппа за последние три года. В 2020-2021 году у нас практически не болели гриппом из-за пандемии коронавируса, в 2021-2022 году заражения были умеренными, а сейчас они будут более массированным", - сказал врач.

Он отметил, что прививка даст защиту на уровне 60-65%. Особенно важно, по словам специалиста, пройти вакцинацию людям из групп риска. Также не стоит забывать и о ношении масок, отметил Крючков.

"Кроме того, от гриппа помогают защититься социальное дистанцирование и использование санитайзеров", - добавил иммунолог.