Назван неочевидный симптом увеличения щитовидки

Если у пациента увеличивается щитовидная железа, то он может почувствовать дискомфорт при глотании. Об этом "Вечерней Москве" сообщила эндокринолог тверской клиники "РЖД-Медицина" Анна Куликова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ком в горле - частая жалоба на приеме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем. Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы", - объяснила врач.

Как добавила эндокринолог, ком в горле также будет ощущаться при сахарном диабете, при патологии ЖКТ и увеличении лимфоузлов.

Такая проблема, по словам врача, может возникать во время психоэмоционального стресса. Как добавила Куликова, при появлении данного симптома следует обратиться к терапевту, чтобы установить точный диагноз.