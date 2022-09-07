Названы болезни, на которые указывают проблемы с кожей

Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала, что шелушения на коже могут говорить о наличии у человека эндокринных заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вегетососудистых дисфункций, мигреней, неврозов, а также гормональных изменений у женщин. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По ее словам, сухость кожи и ее шелушение может говорить о возможном наличии эндокринных заболеваний, таких, как гиперфункция или гипофункция щитовидной железы или надпочечников, сахарный диабет.

"О проблемах с пищеварительным трактом, таких, как гастрит, дуоденит, холецистит, о нарушениях обмена веществ, о некоторых неврологических состояниях, мигрени, вегетососудистой дисфункции. Депрессии, неврозы также отражаются неблагоприятно на состоянии кожи в виде чрезмерной сухости и шелушения", - отметила Гришина.