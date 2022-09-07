Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о том, как погода влияет на распространение COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первый аспект - физический. Когда заметно снижаются среднедневные температуры, меняются инсоляция и влажность, у вируса появляется "лазейка", возможность активнее распространяться, он лучше выживает", - сказал он.

По словам Крючкова, на холоде меняются свойства аэрозоля, который заболевшие COVID-19 выделяют при кашле и чихании, и как следствие увеличивается распространение инфекции.

Второй аспект, по мнению иммунолога, не так очевиден, и он связан с ситуацией в жарких странах, где уже наблюдались вспышки коронавирусной инфекции. По мнению врача, это связано с тем, что люди немало времени проводят в закрытых помещениях под кондиционерами, что также способствует распространению COVID-19.