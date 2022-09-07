Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты

Врач-акушер-гинеколог "Инвитро-Приволжье" Елена Ермолаева предупредила о возможном риске заражения венерическим заболеванием при посещении салонов красоты. Об этом она рассказала "Известиям", передает Day.Az.

Помимо этого, также существует опасность и для тех клиентов, которые предпочитают обращаться к частным мастерам. Это обусловлено тем, что сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С могут передавать не только через половой акт или внутриутробно от матери к ребенку, но и если использовать во время процедур нестерильные иглы.

Специалист подчеркнула, что возбудители инфекций, которые передаются половым путем, не живут долго во внешней среде, что лишает человека вероятности заражения ими, например, в бане, общественном транспорте или через стульчак унитаза. Врач подтвердила, что международные исследования выявили случаи передачи вирусов бытовым путем, но для этого необходимы специальные условия, в частности, среда должна совпадать с организмом человека по температуре и влажности. "Если этой среды нет, вирус погибает практически моментально", - пояснила Ермолаева.

Она сообщила, что такие заболевания могут привести к серьезным последствиям, если их запустить. В том числе, они способны вызывать бесплодие, импотенцию, поражение внутренних органов и нервной системы. "Опасность в том, что инкубационный период таких заболеваний может длиться до трех месяцев. Поэтому главная профилактика - это ежегодно сдавать лабораторные анализы и обращаться к врачу при первых же симптомах", - проинформировала врач.