Сомнолог назвала прерывистый сон признаком опасных заболеваний

Непродолжительные пробуждения в ночное время могут свидетельствовать о развитии опасных, а порой даже смертельных заболеваний, сообщила "Вечерней Москве" сомнолог София Черкасова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постоянные пробуждения посреди ночи - тревожный признак, это делает сон менее полноценным и не дает возможности организму восстановиться.

"Скорее всего, у человека с такими проявлениями присутствуют сердечно-сосудистые заболевания либо развивается сахарный диабет, при деменции и депрессивных расстройствах, а также психических недугах подобная клиническая картина тоже возможна", - предупредила специалист.

Если человек просыпается за ночь несколько раз и приступы прерывистого сна повторяются, необходима консультация врача. Нарушения сна могут указывать и на менее серьезные проблемы со здоровьем.