Ученые выяснили, как избежать прогрессирования артрита

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) показали, что снижение индекса массы тела связано с более низкой вероятностью того, что структурные дефекты коленного сустава при остеоартрите будут прогрессировать или ухудшаться. Работа опубликована в журнале Arthritis & Rheumatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали в анализе рентгенограммы коленей 9762 человек с остеоартритом. Они оценили признаки деградации хряща в начале исследования и через 4-5 лет. У некоторых участников не было структурных дефектов коленного сустава на момент начала исследования.

Участники, которые за время исследования снизили индекс массы тела (ИМТ) на 1 единицу, уменьшили свой риск возникновения и прогрессирования остеоартрита коленного сустава на 4,76%. Снижение ИМТ на 5 единиц (например, с избыточного веса до нормального) уменьшило риск прогрессирования структурных изменений уже на 21,65%.

Результаты ученых могут помочь людям с остеоартритом коленного сустава или с риском его возникновения. В настоящее время преобладает мнение, что остеоартроз коленного сустава является частью старения и что его нельзя контролировать. Данное исследование показало, что некоторые люди могут предотвратить, замедлить или отсрочить развитие остеоартрита, похудев.