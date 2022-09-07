Врач рассказала об опасной причине утомляемости школьников

Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.ru назвала опасную причину утомляемости и снижения активности школьников. По словам специалиста, развитие такого состояния может говорить о том, что ребенок заражен гельминтами (энтеробиоз), передает Day.Az.

"Осенью, после возвращения ребенка в детский сад или школу, родители должны быть настороженными, внимательно следить за здоровьем и поведением своего чада. Главный симптом энтеробиоза - зуд вокруг анального отверстия. Из-за этого ребенок часто просыпается ночью, не высыпается", - рассказала врач. Именно поэтому следствием этого заболевания может стать утомляемость, снижение активности во время учебы. Кроме того, по словам специалиста, состояние нередко сопровождается болями в животе, отсутствием аппетита, аллергическими реакциями.