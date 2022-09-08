Врач объяснила, почему перед сном нельзя есть сладости

Привычка пить перед сном чай с кондитерскими изделиями или сладкой выпечкой грозит не только лишними килограммами, но и проблемами со сном, сообщила URA.Ru врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регулярное употребление сладостей на ночь может помешать выработке гормонов сна. Быстрые углеводы дают организму энергию, повышают уровень сахара в крови, при этом уровень мелатонина, отвечающего за качественный сон, существенно снижается.

"В этот период времени организм уже начинает готовиться ко сну. Он начинает отдыхать. У него вырабатываются гормоны, которые готовятся к ночному времени. И здесь дополнительный источник дешевой энергии будет только сбивать его с ритма выработки мелатонина - гормона ночного сна, гормона роста, который является главным ночным анаболиком", - предупредила врач.

Лучшее время для употребления сладостей и десертов - утро, организм успеет переварить углеводы, а лишние калории не отложатся в жир.