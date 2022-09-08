Названы два продукта для усиления иммунитета

Природные антибиотики помогают усилить иммунную защиту организма, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Не стоит надеяться на то, что с помощью определенных продуктов можно вылечить грипп или простуду, но использовать природные антибиотики как средства профилактики можно довольно успешно. Диетолог рекомендует включить в рацион базилик.

"Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями", - рассказала специалист.

Аналогичное воздействие на организм окажет и свежий чеснок, он активирует иммунную систему организма и усиливает ее возможности в борьбе с простудными и вирусными инфекциями.