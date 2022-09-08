https://news.day.az/medicine/1493689.html Названы продукты, которые чаще всего вызывают рак
Названы продукты, которые чаще всего вызывают рак
Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков в беседе с "Народными Новостями" назвал продукты, которые способствуют развитию онкологии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я дискутировал с онкологами на эту тему, они говорят, что чипсы - это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо - это быстрые углеводы", - сказал Ковальков.
Сильногазированные напитки и мясные полуфабрикаты, по словам диетолога, также способствуют развитию рака.
Врач рекомендовал сократить количество углеводов в сутки. Вместе с тем, отказываться от сладкого полностью не стоит, а ограничить его объемом в 150 г в день.
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