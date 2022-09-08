Чем опасен дефицит воды в рационе?

Вода должна присутствовать в ежедневном рационе. При ее дефиците начнутся проблемы со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" сообщил эндокринолог Антон Поляков, передает Day.Az.

Как отметил специалист, вода обладает множеством полезных свойств.

"Она способствует выведению лишней жидкости, контролю аппетита, нормализации состояния крови и выведению токсинов", - объяснил врач.

По словам врача, необходимое количество жидкости в день можно рассчитать по формуле - 30 миллилитров на килограмм массы тела.

"Если вес человека 100 кг, то в норме необходимо потреблять не менее трех литров жидкости. В том числе и той, которая содержится в продуктах питания, - овощах, фруктах", - объяснил эндокринолог.

По словам врача, добавление лайма или лимона в воду поможет увеличить желание выпить больше жидкости.

Как добавил специалист, недостаток воды в рационе провоцирует замедление обмена веществ, интоксикацию и сгущение крови. Следует помнить, что злоупотребление жидкостью также имеет негативные последствия для здоровья. Например, избыток воды приводит к нарушению артериального давления, отекам и нарушению работы гормональной системы.