Названы болезни, при которых опасен смех

При заболевании органов дыхания, гипертоническом кризе или проблемах с сосудами приступ безудержного смеха может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, рассказал врач-невролог Павел Кокотов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приступ смеха может привести к резкому скачку давления и сказаться на сосудах, особенно опасен смех, когда человек не знает о том, что у него развивается гипертонический криз.

"Если у человека с гипертонической болезнью в период гипертонического криза что-то будет провоцировать безудержный смех, это будет приводить к повышенному риску летального исхода. Потому что смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов, и это еще больше декомпенсирует состояние человека", - предупредил врач.

Невролог отметил, что если хроническое заболевание готово перерасти в приступ, то безудержной смех только усугубит состояние. Также важно помнить о том, что не стоит смеяться во время еды, при попадании инородного тела в дыхательные пути велик риск удушья.