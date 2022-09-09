Названы важные витамины для пожилых людей

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал "Москве 24", что витамины C, D и группы B важны для пожилых людей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что витамин D в основном содержится в рыбе, немного в маслах и грибах. Он отвечает за усвоение кальция. Витамины группы B, по словам Арзамасцева, необходимы для работы нервной системы. Они есть в говядине и печени.

"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее", - сказал врач.

Чтобы получить этот витамин, в рацион следует включить любые цитрусовые, киви и шиповник, добавил диетолог.