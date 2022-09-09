Электронные сигареты повреждают легкие и вызывают симптомы астмы

Ученые из общеклинической больницы штата Массачусетс выяснили, что регулярный вейпинг поражает ткани легких подобно боевым отравляющим газам, что приводит к ухудшению проходимости мелких дыхательных путей. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine Evidence, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи исследовали с помощью микроскопии образцы легочных тканей четырех пациентов, которые курили вейп от трех до восьми лет. У всех пациентов они обнаружили признаки фиброза (рубцевания) мелких дыхательных путей в одной и той же зоне легких. Похожие изменения наблюдаются у людей, которые участвовали в военных конфликтах с применением ядовитых газов. Также они жаловались на одышку и боли в груди. Сужение просвета дыхательных путей из-за рубцевания может объяснить их проблемы с дыханием.

У пациентов, которые бросили курить, легкие частично восстановились в течение одного-четырех лет. Кроме того, у трех из четырех пациентов, которые ранее курили обычные сигареты, были обнаружены признаки эмфиземы. Одинаковые поражения легких у всех четырех пациентов могут говорить о том, что вызваны они именно курением вейпов, а не другими причинами.