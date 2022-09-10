Названы самые ранние симптомы коронавируса

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают как ринофарингит. В начале у нас появляется заложенность носа, за ней - сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже - и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая", - рассказал Зайцев.

Он отметил, что даже если человек испытывает слабость из-за интоксикации, он может пребывать в хорошем настроении, но неспособен выполнять ежедневные действия, например, нормально работать.