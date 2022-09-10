Названа опасность герпеса на губах

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что герпес на губах способствует снижению иммунитета и появлению вирусных и бактериальных инфекций, переходящих в хроническую форму. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

Терапевт подчеркнул, что герпес является вирусом, влияющим на иммунную систему и воздействующий на организм в целом.

"При ослаблении иммунитета и герпетических высыпаниях человек более подвержен вирусным заболеваниям, простудным, бактериальным инфекциям. Болезни могут перейти в хронические тонзиллит, фарингит, ларингит, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей. Это уже причинно-следственные связи. Вариантов много. Главное, что страдает иммунитет, а из этого уже идут остальные последствия", - рассказал Лишин.

Он добавил, что некоторые люди чаще страдают от вируса из-за неправильного питания или сна, а также стрессов. В некоторых случаях на возникновение герпеса влияет аллергия.