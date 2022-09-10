Коронавирус найдет себе «хозяина» в природе до конца 2022 года

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что вирус SARS-CoV-2 может до конца 2022 года найти себе нового "хозяина" в природе, он перекинется на животных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, быстрый засев планеты штаммом "омикрон" при снижении количества погибших происходит в интересах вируса, чтобы найти нового "хозяина".

"Предполагаю, что мы увидим до нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции", - рассказал Жемчугов.

По его мнению, с большой вероятностью "омикрон" со своими подвариантами станет последним штаммом в рамках текущей пандемии, а после вирус перекинется на животных. Но в будущем инфекция может снова распространиться среди людей в случае, если их коллективный иммунитет уменьшится.