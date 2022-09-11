Стоматолог рассказал, чем опасен сон на боку
При неправильном положении тела во время сна челюсть может травмироваться, сообщил URA.Ru главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино", стоматолог Николай Ожерельев, передает Day.Az.
По мнению медика, поза, в которой спит человек, влияет на состояние зубов. Если регулярно спать на одном боку, подложив руку под щеку, может измениться прикус и форма лица.
"Прикус нарушится и в случае, если вы спите без подушки. Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены", - объяснил врач.
Стоматолог также порекомендовал отказаться от сна на спине после удаления зубов мудрости, поза может спровоцировать появление отечности. В этом случае лучше всего спать на боку на высокой подушке, которая будет приподнимать голову.
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