Раскрыты ранние симптомы заражения COVID-19

Ранние симптомы заражения COVID-19 раскрыл в беседе с URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az.

"Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофаренгит. В начале у нас появляется заложенность носа, за ней - сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая", - сказал врач.

В начале заболевания штаммом "омикрон" человек обычно находится в хорошем настроении, несмотря на общее физическое недомогание. Это может быть, например, лихорадка, слабость и вялость, отметил Зайцев.

Отоларинголог рекомендовал прислушиваться к своему организму. По его словам, нередко человек заражает окружающих коронавирусом, но при этом он полностью уверен, что у него насморк и болит горло.