Врач объяснил, как определить высокий холестерин по глазам

Зашкаливающий уровень холестерина дает о себе знать образованием заметных бляшек на веках или радужке, сообщил URA.Ru врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин, передает Day.Az.

Лишний холестерин откладывается под кожей в виде небольших бляшек, как правило, они появляются в области глаз. Если новообразований очень много, это указывает на критически высокий уровень холестерина, который может грозить развитием опасных для жизни состояний.

"У людей с повышенным холестерином в организме он откладывается в виде видимых глазу бляшечек на веке. Это может быть и непосредственно в радужке. На ней появляются характерные кольца или полукольца", - предупредил врач.

Нехватка холестерина также вредит организму, он является своеобразным "строительным материалом" для образования новых клеток и способствует выработке женских и мужских половых гормонов.