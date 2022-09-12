Вакцинированные от коронавируса попадают в больницу в 10,5 раз реже

Группа ученых под руководством исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показала, что риск госпитализации из-за штамма Omicron в 10,5 раз выше у непривитых и в 2,5 раза у тех, кто не получил бустерную дозу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы проанализировали данные о 192 509 госпитализациях, полученные из более чем 250 больниц в 13 штатах с 1 января 2021 по 30 апреля 2022. Оказалось, что число госпитализаций по поводу COVID-19 ежемесячно было в 3,5-17,7 раза выше среди невакцинированных пациентов по сравнению с теми, кто был вакцинирован, независимо от того, получили ли последние бустерную дозу. Тем не менее, люди, которые получили бустер, попадали в больницу в 2,5 раза реже, чем те, кто был привит однократно.

Госпитализированные вакцинированные были старше (средний возраст 70 лет против 58 лет) и имели как минимум три хронических заболевания (77,8% в группе вакцинированных против 51,6% в группе невакцинированных). Это подчеркивает важность вакцинации против COVID-19 для предотвращения госпитализаций. Авторы работы считают, что расширение охвата вакцинации и ревакцинации может снизить число госпитализаций, серьезных симптомов и смертей из-за коронавируса.