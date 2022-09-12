Почему нужно спать в полной темноте?

Ночник, свет от телевизора или экрана смартфона мешают заснуть и препятствуют выработке гормона сна, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Качество сна в организме регулирует гормон - мелатонин, если его недостаточно, сон будет прерывистым, а утром человек будет чувствовать себя уставшим и разбитым. Любой источник света негативно влияет на выработку этого вещества.

"Сон при свете снижает синтез мелатонина на 50%, а если перед сном используется ночник, время начала синтеза гормона запаздывает на срок до 90 минут. Снижение мелатонина приводит к метаболическому синдрому, с развитием ожирения в области талии, также доказана связь сниженного уровня мелатонина с рисками развития инсулинорезистентности и сахарного диабета", - предупредил врач.

Специалист также предостерег от работы по ночам, для восстановления уровня мелатонина могут потребоваться лекарственные препараты.