Врач обозначил границы нормальной температуры тела

Заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алешечкин в беседе с Ura.ru рассказал об опасности колебаний температуры тела и обозначил границы ее нормы для человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Колебания температуры тела на 0,5 градуса в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2-3 градуса - признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание", - предупредил специалист.

Врач добавил, что вопреки распространенному мнению о том, что нормальной температурой тела является значение в 36,6 градуса, разброс нормы находится в рамках 35,7-37,3 градуса. При этом он подчеркнул, что постоянно повышенная температура в пределах 37 градусов может быть как одним из вариантов нормы, так и свидетельством наличия инфекционных заболеваний или заболеваний эндокринной системы.