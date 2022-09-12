Врач предупредила об опасности учащенного пульса по утрам

Резкое учащение частоты пульса сразу после пробуждения может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы и указывает на начальную стадию сердечной недостаточности, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-кардиолог, эксперт медицинской клиники НАКФФ Наталья Чуич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если учащенное сердцебиение сопровождается слабостью, головокружением и неприятными ощущениями в области грудной клетки, это тревожный знак, стоит обратиться к кардиологу. Пульс также может повышаться утром из-за некачественного сна, резкой смены положения тела или гормонального дисбаланса.

"Особенно стоит насторожиться людям, у которых уже есть проблемы с сердцем. Или тем, кто страдает от патологий эндокринной системы, инфекционных болезней или от дефицита железа. Появление сердцебиения может вызывать лихорадка, развивающаяся при пневмонии, ангине и туберкулезе", - предупредила кардиолог.

Если человек слишком плотно поужинал жирной пищей, то утром сердце будет биться быстрее, а при употреблении сладостей происходит выброс глюкозы в кровь, из-за чего пульс также учащается.