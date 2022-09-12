Врач призвал матерей отказаться от совместного сна с ребенком

Совместный сон матери и младенца может навредить ребенку. Об этом "Ленте.ру" сообщил педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Исмаил Османов, передает Day.Az.

"Во время сна женщина может совершать действия, которые нельзя контролировать. Нередки случаи случайного удушения младенца", - предупредил врач.

Как отметил педиатр, мать может положить ребенка рядом, чтобы покормить его или почитать книгу, однако позже следует переложить младенца в его собственную кровать.

Как добавил врач, дети дошкольного возраста должны спать днем.

"Это очень важный процесс, так как дневной отдых серьезно влияет на иммунитет ребенка, его пищеварение и общее развитие. Поэтому тихий час нужно соблюдать вплоть до начала учебы", - отметил Османов.