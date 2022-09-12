Назван помогающий от темных пятен на коже сухофрукт

Курага способствует удалению темных пятен с кожи, рассказала спортивный врач Александра Пурига. У себя в Telegram-канале она назвала сухофрукт, помогающий от излишней пигментации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пурига рассказала, что курага содержит бета-каротин, который при попадании в организм превращается в витамин А, защищает кожу от повреждений и, в частности, способствует удалению темных пятен.

Врач также указала на то, что концентрация питательных веществ, витаминов и минералов в 100 граммах кураги выше, чем в аналогичном количестве абрикосов. При сушке, продолжила она, абрикос теряет влагу, поэтому витамины концентрируются в остатках мякоти.

"Курага на 80% состоит из легкоусвояемых углеводов - моно- и дисахаридов, поэтому людям, страдающим сахарными диабетом не рекомендовано добавлять курагу в свой рацион", - предупредила Пурига.