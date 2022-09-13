Трихолог объяснила, к чему приводит использование народных средств для волос

Дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны, кроме того, они могут быть опасны и даже повлечь за собой дерматит. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет", - рассказала Нагайцева.

Она добавила, что на практике народные средства вредят, например, у пациентов отмечались ожоги волосистой части кожи головы и ушных раковин после использования луковых масок.