Ортопед рассказал, сколько шагов нужно проходить в день

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев рассказал, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до трех тысяч шагов, здоровому взрослому человеку - десять тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По его словам, при хорошей физической подготовке можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 км.

"В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже 3 тысячи шагов в день окажут существенный положительный эффект на состояние здоровья. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать для себя комфортную нагрузку", - отметил Дунаев.

Он добавил, что 30 минут прогулок неспешным шагом могут положительно сказаться на здоровье сосудов, например, на 20% уменьшает риск возникновения инсульта, а при ускоренном темпе - на 40%.