Названы главные признаки инфаркта

Инфаркт может развиваться стремительно, поэтому важно не пропустить его типичные признаки, сообщила "Москве 24" врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клиническая картина инфаркта сопровождается сильными болями в области грудной клетки, резкие болезненные ощущения могут отдавать в челюсть, левую руку и под лопатку. Сосудистая катастрофа может сопровождаться внезапным падением артериального давления, слабостью и испариной.

"Это такая острая, пронзительная боль, которая не дает человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении", - рассказала врач.

Риску инфаркта наиболее подвержены люди, злоупотребляющие вредными привычками, страдающие от диабета, атеросклероза и гипертонии.