Названы главные опасности вейпов для здоровья

Курение вейпов вызывает зависимость и негативно влияет на состояние организма, сообщили изданию Lenta.Ru врачи клиники "Инвитро-Приволжье" Арсений Русанов и Наталья Просянникова, передает Day.Az.

При вдыхании горячего или холодного пара вейпа в организм попадает небольшое количество тяжелых металлов, они могут нарушить работу щитовидной железы и негативно влияют на дыхательную систему.

"Пентабромдифениловые эфиры, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу сердца и мозга. Кроме того, злоупотребление вейпами может привести к снижению уровня мужского тестостерона и уменьшению количества сперматозоидов", - рассказал эндокринолог Арсений Русанов.

По словам терапевта Натальи Просянниковой, пропиленгликоль, который входит в состав жидкостей для устройств, накапливается в организме и может спровоцировать развитие сильнейших аллергических реакций.

"Аэрозоли электронных сигарет опасны содержанием металлов, особенно никеля и свинца, которые повреждают нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы", - предупредила врач.

Кроме того, люди, часто курящие вейпы могут испытывать приступы головной боли, упадок сил и раздражительность.