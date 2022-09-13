Врач рассказала, кому нельзя пить витамины

Любые витаминные комплексы могут оказывать раздражающее действие на слизистую желудка, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самостоятельный прием витаминов может только ухудшить здоровье, особенно кода речь идет о людях, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. В этом случае, перед покупкой витаминно-минеральных комплексов стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

"Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности", - объяснила специалист.

Если хроническое заболевание находится в стадии ремиссии, то витамины пить можно без опасений. Правильно подобранные препараты восполнят недостаток полезных веществ.