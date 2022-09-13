Названы грозящие детям асфиксией продукты

Изюм, попкорн, зефир и жвачка попали в составленный экспертом по детской безопасности Холли Чой список продуктов, которыми чаще всего давятся маленькие дети. На ролик в TikTok, в котором она назвала продукты, грозящие асфиксией детям младше пяти лет, обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказала Холли Чой, проще всего подавиться сосисками из хот-догов, целыми виноградинами, орехами, семечками и попкорном. Кроме того, добавила она, любые твердые, липкие или тянущиеся сладости также связаны с риском асфиксии.

По мнению эксперта, дети, еще не умеющие правильно жевать и глотать, могут подавиться кусками мяса, сыра, арахисовой пастой, жвачкой, зефиром, сырыми овощами и изюмом. "Эти продукты следует подготовить, прежде чем давать ребенку", - посоветовала она.