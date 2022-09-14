Назван опасный для пожилых людей продукт

Пожилым людям не следует злоупотреблять петрушкой. Об этом "Москве 24" сообщила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, у многих пенсионеров есть проблемы с почками, поэтому добавление петрушки в рацион может усугубить заболевание. Это связано с тем, что щавелевая кислота, содержащаяся в продукте, образовывает соли, что провоцирует заболевания почек и нарушение работы мочевыделительной системы.

"Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием. Либо, если уже есть наличие камней, это способно вызвать ухудшение имеющейся проблемы у человека", - отметила врач.

Как добавила Аплетаева, самой безвредной зеленью считается укроп. У этого продукта нет противопоказаний.