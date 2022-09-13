В России разработали комбинированную назальную вакцину от гриппа и COVID-19

В Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России разработали комбинированную назальную вакцину от гриппа и COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора НИИ Дмитрия Лиознова, передает Day.Az.

По его словам, в институте начались клинические испытания. Специалисты института обосновывают эффективность вакцины против коронавирусной инфекции. Далее будет проводиться исследование эффективности против гриппа.

"У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа", - рассказал Лиознов.