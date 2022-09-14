Промывание носа снижает риск госпитализации при COVID-19

Американские ученые выяснили, что промывание носа помогает снизить риск тяжелого течения COVID-19. Статья об этом опубликована в Ear, Nose & Throat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Органы носоглотки являются основным каналом проникновения коронавируса в организм. Там он (как и в других местах) взаимодействует с белком ACE2 и прикрепляется в нему. Если помешать вирусу к нему прикрепиться, это существенно снизит риск заражения, и в данный момент разрабатываются специальные препараты для этого.

Специалисты Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты выяснили, что для борьбы с этой проблемой не обязательно нужны препараты. Промывание носа соляным раствором низкой концентрации также снижает способность вируса прикрепляться при повторении процедуры дважды в день. Это удалось выяснить в ходе эксперимента с участием контрольной группы.

Согласно статистике, менее 1,3 процента из 79 промывающих нос участников в возрасте от 55 лет и старше отправились в отделение неотложной помощи из-за COVID-19, никто не скончался. В другой группе, не использующей этот метод, за тот же период времени 9,47 процента были госпитализированы и 1,5 процента умерли.

Таким образом, число госпитализаций снизилось более чем в 8 раз. Чем быстрее пациенты вымывали часть вируса в течение 24 часов после положительного теста, тем более благоприятный был прогноз течения заболевания.