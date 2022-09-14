Врач предупредила об опасности интервального голодания

Член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко заявила в беседе с "Лентой.ру", что интервальное голодание приводит к нехватке сил и энергии, передает Day.Az.

Она объяснила, что интервальное голодание - диета, в основе которой лежит выдерживание интервала между приемами пищи.

Самым безопасным вариантом, по словам Знахаренко, является 16-часовой период голодания, после которого следует восьмичасовой отрезок, когда можно есть. Вместе с тем, по словам врача, порой рекомендуют не есть 18-20 часов, а это уже слишком долго, так как на нормальный прием пищи времени фактически не остается.

Гастроэнтеролог предупредила, что у интервальной диеты есть немало опасностей. В частности, из-за такого приема пищи нарушается обмен веществ, возникает нехватка сил и энергии. Как следствие, происходит снижение веса из-за дефицита питательных веществ, что в дальнейшем приводит к сокращению объема мышечной ткани, а не жировой.

Знахаренко отметила, что интервальное голодание противоказано людям с болезнями ЖКТ, эндокринной системы, беременным и кормящим, детям и пожилым.

Врач указала, что в 2020 году прошло несколько исследований, сравнивающих интервальное голодание с рациональным низкокалорийным питанием. И не было выявлено преимуществ голодания, добавила она.