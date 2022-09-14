Зубная боль оказалась симптомом опухоли головного мозга

Врачи более полугода не могли поставить верный диагноз молодой женщине, которая жаловалась на постоянную зубную боль, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британка почти шесть месяцев лечила постоянно беспокоящие зубы, но состояние только ухудшалось, челюсть ныла еще сильнее, таблетки от воспаления лицевого нерва не помогали, начались проблемы со зрением. Офтальмолог, не найдя патологий, направил молодую женщину на МРТ, там выяснилось, что болезненные ощущения вызывает опухоль мозга.

"Мне сказали, что это доброкачественная опухоль, но я уже была готова планировать свои похороны. Моя бабушка умерла в 55 лет от опухоли головного мозга. Мы с родителями очень боялись, что и со мной может случиться что-то страшное", - рассказала Эмма Вебстер.

Нейрохирурги смогли удалить 70% новообразования. Врачи предупредили пациентку, что теперь она нуждается в тщательном медицинском наблюдении - опухоль может снова пойти в рост.