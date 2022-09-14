Врач предупредила об опасности недосыпа у ребенка

Полноценный сон особенно важен для школьников, если ребенок ложиться спать слишком поздно, то это негативно влияет на весь организм, сообщила URA.Ru врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Именно во сне происходит выработка гормонов и биологически активных веществ, которые напрямую влияют на состояние иммунной, пищеварительной и нервной системы ребенка.

"Все наши гормоны связаны напрямую с деятельностью нашей нервной системы. Они влияют на давление, гормональные функции, в том числе половых гормонов, аппетит, ожирение, детородную функцию, сердечно-сосудистую деятельность. Ребенок будет возбудимым, станет хуже усваивать обучающую программу, чаще болеть", - предупредила врач.

Педиатр отметила, что во время сна происходит гормональная перестройка организма, поэтому качественный сон и режим дня особенно важен для подростков в пубертатном периоде.