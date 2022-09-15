В чем опасность несбалансированных диет?
Depozit faizini öncədən al!

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала об опасности несбалансированных диет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач отметила, что только здоровое питание и адекватная физическая нагрузка могут способствовать приведению массы тела в норму. При голодании организм наоборот адаптируется к новым неблагоприятным для него условиям, в результате чего обмен веществ замедляется.

"К сожалению, одной из самых распространенных ошибок на этом пути часто является желание как можно быстрее избавиться от "лишних килограммов" с помощью различных резко ограничительных, несбалансированных диет. Такая тактика не только не принесет желаемого результата, но и наносит вред здоровью. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям, что особенно актуально с наступлением холодной погоды", - рассказала Стародубова.