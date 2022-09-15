В чем опасность несбалансированных диет?

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала об опасности несбалансированных диет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач отметила, что только здоровое питание и адекватная физическая нагрузка могут способствовать приведению массы тела в норму. При голодании организм наоборот адаптируется к новым неблагоприятным для него условиям, в результате чего обмен веществ замедляется.

"К сожалению, одной из самых распространенных ошибок на этом пути часто является желание как можно быстрее избавиться от "лишних килограммов" с помощью различных резко ограничительных, несбалансированных диет. Такая тактика не только не принесет желаемого результата, но и наносит вред здоровью. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям, что особенно актуально с наступлением холодной погоды", - рассказала Стародубова.