Врач призвал не сидеть нога на ногу

Закидывание одной ноги на другую в положении сидя может привести к проблемам со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" сообщил хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-Медицина" Максим Елисеев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, такая поза не принесет вреда, если не сидеть в ней постоянно. Если ненадолго скрестить ноги, то мышцы расслабятся. Кроме того, такая поза снимет нагрузку с икры и стопы. Как добавил врач, такое положение ног поможет задержать позыв к мочеиспусканию в случае, если рядом нет туалета. Однако долгое сдерживание может привести к негативным последствиям.

Кроме того, такая поза неестественна с точки зрения физиологии.

"В этот момент происходит неправильная работа мышц поясницы, таза, что приводит к деформации тазовых костей относительно друг друга, отсюда такая привычка приводит к формированию перекошенного таза, неправильной осанки", - предупредил хирург.

Кроме того, такое положение ног может спровоцировать повышение артериального давления.

"Благо это явление кратковременное, к развитию гипертонической болезни это не приведет, но временный подъем и погрешности в тонометрии обеспечены с большей долей вероятности", - отметил врач.

Как добавил врач, такая поза может спровоцировать образование тромбов в венозной системе.

Елисеев предупредил, что если беременные женщины будут сидеть в таком положении продолжительное время, это скажется на плоде.