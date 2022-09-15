Комиссия журнала The Lancet не исключила лабораторного происхождения COVID-19

Комиссия ученых по коронавирусу не исключила лабораторного происхождения COVID-19. Об этом говорится в опубликованной медицинским журналом The Lancet статье "об уроках пандемии COVID-19 на будущее", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как указано в отчете комиссии, происхождение SARS-CoV-2 остается неизвестным.

"Существуют две основные гипотезы: вирус возник в результате зоонозного распространения от диких животных или сельскохозяйственных животных, возможно, через влажный рынок в месте, которое до сих пор не определено; или что вирус появился в результате инцидента, связанного с исследованием, во время полевого сбора вирусов или в результате побега, связанного с лабораторией", - говорится в статье.

Члены комиссии придерживались разных взглядов на эти версии, однако обе они требуют дальнейшего научного исследования, так как это поможет предотвратить будущие пандемии и укрепить доверие населения к науке и органам государственной власти, отмечают в Lancet.

В статье также говорится, что по состоянию на 31 мая это года в мире было зарегистрировано 6,9 млн смертей от COVID-19 и 17,2 млн расчетных смертей. По словам ученых, слишком многие правительства не соблюдают основные нормы рациональности и прозрачности, поэтому часто люди оказываются под влиянием дезинформации, из-за чего не соблюдают основные меры предосторожности и протестуют против них. Крупнейшие мировые державы, как отмечают ученые, не сотрудничают в борьбе с пандемией.