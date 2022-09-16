Врач предупредил об опасности сладких морсов

Употребление морсов с добавлением сахара может привести к катастрофическим последствия для здоровья, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напитки из ягод полезны, только если не добавлять в них дополнительный сахар. Именно этот компонент морсов может привести к нарушению обмена веществ, который повлечет за собой серьезные проблемы со здоровьем.

"Это может вызвать ускоренное старение, стать причиной ряда опухолей. Для женщин - это рак молочной железы, повышается вероятность этого недуга. Поэтому, если есть возможность сахар не есть, лучше его и не есть", - предупредил Гинзбург.

Излишне сладкий напиток резко повысит уровень глюкозы в крови, если пить такие морсы регулярно начнутся проблемы с излишком инсулина, это может грозить развитием диабета. Врач порекомендовал пить все морсы без добавления сахара.