Врач посоветовал сдать анализ на свертываемость крови из-за COVID-19

Соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet ("Хелснет"), кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал о важности дважды в год проверять кровь на свертываемость из-за COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю", - отметил врач.

По его словам, следует два раза в год, когда проявляются яркие волны коронавируса, сдавать анализ на свертываемость крови.

Чудаков подчеркнул, что тромбообразование может стать причиной осложнений при COVID-19. Таким образом, если анализы неудовлетворительные, то следует обратиться к врачу, который выпишет необходимые препараты.

В августе главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что COVID-19 может спровоцировать инсульты, инфаркты или заболевания сердца и избежать подобных последствий люди могут за счет вакцинации.