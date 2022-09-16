Врач рассказал об опасных последствиях сотрясения мозга

Даже легкая черепно-мозговая травма может нарушить процессы кровообращения в головном мозге и стать причиной развития опасных заболеваний, сообщил URA.Ru остеопат Сергей Евдокимов, передает Day.Az.

Сотрясение мозга в долгосрочной перспективе грозит нарушением кровообращения и питания клеток головного мозга, хроническими головным болями, ухудшением зрения и инсультом.

"Спустя месяцы у пациента могут развиться повышенная утомляемость, нарушение сна, депрессивные состояния и чувство тревоги. Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний", - предупредил врач.

Если при черепно-мозговой травме человек потерял сознание, то с течением времени у него могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Эксперт рекомендует обращаться за медицинской помощью даже при более легких сотрясениях и соблюдать все рекомендации лечащего врача.