Врачи научились диагностировать онкологию по выдыхаемому воздуху

Разработан новый метод диагностики онкологии и заболеваний сердца и сосудов путем анализа выдоха. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ученых Сеченовского университета, передает Day.Az.

"Процесс происходит следующим образом: пациент дышит в специальную подогреваемую трубку, на конце которой находится одноразовый мундштук, соединенную с прибором. Запись спектра для выдыхаемого воздуха пациента занимает 30-50 секунд. Непосредственно прибор - PTR-TOF масс-спектрометр - выпускается австрийской фирмой, оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха", - рассказал Филипп Копылов, представитель университета.

В отличие от многих других методов, этот отличается неинвазивностью, надежностью около 95% и высокой скоростью. Вся процедура занимает около минуты. На данный момент подобное обследование уже прошли 156 больных раком и 181 пациент, страдающий от сердечно-сосудистых заболеваний.

В дальнейшем авторы планируют модифицировать разработку, чтобы выяснять с ее помощью инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.