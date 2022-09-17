Врач назвал самую вредную осеннюю обувь

Носить резиновые сапоги следует только в случаях острой необходимости и не более двух-четырех часов, считает травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ Александр Гаря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В резиновых сапогах отсутствует амортизация и поддержка стопы, голеностопа и голени. Слишком широкие сапоги не фиксируют ногу, что грозит вывихом сустава, а узкие - могут нарушить кровоток в ногах и привести к заболеваниям вен. У детей такая обувь может спровоцировать плоскостопие", - объяснил Гаря в беседе с изданием "Доктор Питер".

Также врач отметил, что обувь из синтетических материалов не пропускает к ногам воздух, создавая парниковый эффект - это может закончится грибковым заболеванием.

При выборе осенней обуви специалист посоветовал обращать внимание не только на ее водоотталкивающие свойства и способность сохранять тепло, но и на способность "дышать".