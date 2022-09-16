Врач рассказала о скрытом вреде баклажанов

Баклажаны могут вызывать аллергию и накапливать токсичные вещества. Об этом "Газете.Ru" рассказала Полина Королева, эндокринолог, диетолог сети клиник "Атлас", передает Day.Az.

"Иногда на баклажан может возникнуть аллергия, потому что в нем есть вещества, которые вызывают выделение гистамина и провоцируют появление сыпи, похожей на крапивницу. Кроме того, баклажаны, как и все пасленовые, накапливают токсичный алкалоид соланин. Чем дольше баклажан лежит, там больше в нем соланина", - предупредила врач.

По мнению Королевой, совсем отказываться от баклажанов в рационе не стоит, так как в их составе много витаминов и антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного стресса.

"Лучше выбирайте молодые баклажаны, у них мелкие семечки, и кожица не такая грубая. Из-за накопления соланина лучше вымачивать баклажаны в соленой воде или чуть отваривать. Или отдавайте предпочтение селекционным сортам с низким содержанием этого вещества, они более сладкие на вкус и вымачивать их не нужно", - посоветовала доктор.